شحادة المصري رئيسًا لمجلس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان

أجرت نقابة عمال المخابز في ​بيروت​ و​جبل لبنان​، انتخاباتها الدّوريّة العامّة في مركز النّقابة، بإشراف ممثّل عن ​وزارة العمل​ وحضوره، وانتخبت 12 عضوًا لمجلسها.

بعدها، عقد المجلس أولى جلساته المخصّصة لتشكيل هيئة المكتب برئاسة رئيس السن خليل ملحم وبدعوة منه، حيث وزّعت المسؤوليّات على الشّكل الآتي: ​شحادة المصري​ رئيسًا، محمود كرنبي نائبًا للرّئيس، خليل ملحم أمينًا للسّرّ، محمد عبد الحليم العرب معاونًا لأمين السّرّ، محمود زيدان أمينًا للصّندوق، محمد عبد الرحمان الصباغ محاسبًا، ماجد ديب عبيد مسؤولًا للدّعاية والنّشر، والأعضاء المستشارون الياس نجم عطالله، عادل فرحات، عماد العرب، محمد مصطفى المصري ومعروف نوفل.