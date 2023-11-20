أفادت قناة 12 الإسرائيلية، أن "حزب الله أطلق منذ صباح اليوم 40 صاروخًا و3 طائرات إنتحارية تجاه مواقع الجيش الإسرائيلي في الجليل، أعنفها كان إطلاق صاروخ بركان على قاعدة برانيت و التي أُلحقت بها اضرار ضخمة".

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: "حزب الله" أطلق اليوم 40 صاروخًا و3 طائرات إنتحارية في الجليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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