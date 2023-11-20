انت الان تتابع خبر قبل توليه منصبه.. الرئيس الارجنتيني المنتخب يريد زيارة أمريكا وإسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ميلي في بث إذاعة "Mitre": "ستكون رحلتي الأولى إلى الولايات المتحدة... وبعدها سأذهب إلى إسرائيل... وكل هذا قبل أن أبدأ العمل".

فاز السياسي اليميني المتطرف خافيير ميلي، أمس الأحد، بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين. ومن المتوقع أن يتولى منصبه الجديد في 10 ديسمبر القادم.

