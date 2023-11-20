انت الان تتابع خبر اقتصاديا وعسكريا.. إيران تخاطب 50 رئيسا للضغط على اسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة "إرنا" إنه في رسالته إلى قادة 50 دولة، أشار رئيسي إلى "الأعمال الوحشية التي قام بها النظام الصهيوني بقتل أكثر من 14 ألف شخص وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة خلال الأربعين يوما الماضية، فيما تطبق بعض الحكومات الغربية معايير مزدوجة وتتجاهل عن عمد مبادئ الإنسانية والأخلاق والحقوق".وأضاف رئيسي في رسالته: "ما هو متوقع من الدول المحبة للحرية والمستقلة، وخاصة الدول الإسلامية، نهج موحد على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي، مع الضغط على هذا النظام المحتل، ليكون ذلك أساسا لوقف جرائم هذا النظام في قتل المدنيين وإنهاء الحصار عن غزة".

وشدد الرئيس الإيراني على أن اليوم "هو يوم الاختبار الإلهي والإنساني لجميع الحكومات"، مطالبا الدول باستخدام جميع أدوات الضغط المتاحة، بما في ذلك وقف التعاون التجاري والسياسي والاتصالات مع النظام الإسرائيلي.

