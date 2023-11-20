انت الان تتابع خبر العراق يؤكد لفلسطين رفض الانتهاكات الإسرائيلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد الرويضي. إذا سلمه رسالة تضامنية باسم حكومة وشعب العراق، بالوقوف مع حكومة وشعب فلسطين، ومع الحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش الآمن والكريم".



وأكد "موقف العراق الثابت في رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات وحشية على يد قوات الاحتلال، مشيراً إلى استعداد العراق لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة من أجل إنهاء معاناة أهالي غزة".

