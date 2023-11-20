بوتين: ننسيق مع الصين لحل المشكلات الدولية وبناء نظام عالمي ديمقراطي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إنّ روسيا وجمهورية الصين الشعبية تنسقان الجهود لحل أهم المشكلات الدولية، والمساهمة في بناء نظام عالمي عادل وديمقراطي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف بوتين في تحيته للمشاركين خلال حوار «حزب روسيا الموحدة – الحزب الشيوعي الصيني»، عبر موقع الكرملين الإلكتروني: «علاقات الشراكة الشاملة والاستراتيجية الروسية الصينية وصلت إلى مستوى عالٍ غير مسبوق، ويجري تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق في المجالات الاقتصادية والنقل والطاقة والمجالات الإنسانية وغيرها على أساس ثنائي».

وتابع: «اتخذت علاقات الشراكة أشكال مختلفة منها منظمة شانغهاي للتعاون وبريكس وغيرهما من الهياكل المتعددة الأطراف، وموسكو وبكين تنسقان الجهود في حل المشكلات الدولية الأكثر أهمية، والمساهمة في بناء نظام عالمي أكثر عدلًا وديمقراطية».

وأشار بوتين إلى أنّ التطور التدريجي للعلاقات بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية يتم تسهيله من خلال التفاعل البنّاء الراسخ بين روسيا الموحدة والحزب الشيوعي الصيني.

وأضاف: «الاتصالات المنتظمة، التي تشمل هيئاتها المركزية وهياكلها الإقليمية، توفر تبادلًا مفيدًا للخبرات في مجالات بناء الأحزاب والأنشطة البرلمانية والعامة، تسمح بإجراء مناقشة شاملة لمجموعة واسعة من القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والدولي».

وأعرب بوتين عن ثقته في أنّ مناقشات الحوار هذه المرة ستكون أيضًا هادفة وبنّاءة، وأنّ الاعتبارات والأفكار التي عبّروا عنها ستخدم تعزيز التعاون الروسي الصيني المثمر.