شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب: الدولة لديها خطط ومنفتحة على استيعاب كل الاستثمارات الراغبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابته ، في دعم قطاع الاتصالات الذي يساهم بشكل كبير في النهوض بالاقتصاد الوطني، وإن الدولة لديها خطط ومنفتحه على الجميع في استيعاب كافة الاستثمارات الراغبة في الاستثمار في قطاع الاتصالات.

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن مصر سوق واعد لجميع استثمارات الاتصالات ورقم مهم لكل الجهات الراغبة في ضخ استثمارات في السوق المصرى، ويسعدنا تحقيق أرباح للعودة بالنفع على الموازنة العامة للدولة .

وثمن بدوي من جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي يقود منظومة نجاح هدفها الحفاظ علي مكتسبات الدولة من خلال تنظيم أداء الخدمات من شركات المحمول للمواطن .

وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن سوء الخدمات المحمول والإنترنت في بعض المحافظات والمراكز والقري منها طلب الإحاطة المقدمه من خالد بدوي بشأن سوء خدمات المحمول والانترنت المنزلي بمركز الإبراهيمية.

وأكد أن شركات المحمول تسير بمنهج اسمع كلامك اصدق اشوف امورك استعجب، موضحاً بأن هناك عروض في كل مكان وإعلانات في كل مكان جوده الخدمات لا تتعدي أكثر من 15%، وتابع بأن شركات بتبيع الهواء للمواطنين وهناك نقص في خدمات العملاء وتغطية جميع الشبكات.

وطالب النائب إيهاب عبد العظيم، برفع كفاءة خدمات المحمول والإنترنت بجميع قري مركز العدوة بالمنيا ورفع كفاءة استخدام الإنترنت للمواطنين .

وناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن ضعف جميع شبكات المحمول في جميع قرى المجالس القروية بمركز العدوة بمحافظة المنيا، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشات العمدة، بشأن تغير برج المحمول الموجود في الحي الاول بالمنطقة السادسة التجمع الخامس من حديد ستيل الي نخلة صناعية بتاريخ. وتم مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، بشأن سوء خدمات شبكات المحمول بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب أنيس، بشأن ضعف شبكات جميع شركات المحمول بمركز ومدينة أجا وجميع القرى التابعة لها بمحافظة الدقهلية .