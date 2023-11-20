هوكشتاين وصل إلى إسرائيل لبحث الجهود المبذولة لمنع نشوب حرب مع لبنان

اعلن مسؤولون إسرائيليون وأميركيون كبار إن آموس هوشتاين، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، وصل إلى إسرائيل، لبحث الجهود المبذولة لمنع نشوب حرب مع لبنان.

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن المسؤولين أن "هناك قلقاً متزايداً في الإدارة الأميركية من أن يؤدي التصعيد على الحدود الشمالية إلى تطور الحرب في غزة إلى حرب إقليمية، الأمر الذي سيتطلب تدخلاً عسكرياً أميركياً أكبر".

وذكر الموقع إنه "من المتوقع أن يلتقي هوكشتاين بوزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، ويناقش معهم الوضع على الحدود الشمالية، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كبار".