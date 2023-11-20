أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "مدفعية الجيش الاسرائيلي استهدفت كنيسة مار جرجس في بلدة يارون قضاء بنت جبيل والحقت بها أضرارا كبيرة". كذلك أفاد المراسل، بأن "مسيرة اسرائيلية معادية أغارت على بلدة الخيام واستهدفت منازل سكنية مأهولة، ولم يسجل وقوع اصابات". واستهدفت مسيرة ثانية منزلا في الخيام بالقرب من منزل النائب علي حسن خليل واقتصرت الاضرار على الماديات.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مدفعية إسرائيلية استهدفت كنيسة مار جرجس في يارون ومسيَّرة استهدفت منازل في الخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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