رئيس منظمة الصحة: أشعر بالفزع من الهجوم الاسرائيلي على المستشفى الإندونيسي في غزة

اوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس إنه يشعر "بالفزع" من الهجوم على المستشفى الإندونيسي في غزة، والذي أدى إلى مقتل 12 شخصا، بينهم مرضى.

واعتبر مدير عام منظمة الصحة بانه "ينبغي ألا يتعرض العاملون في مجال الصحة والمدنيون لمثل هذا الرعب أبدا، وخاصة أثناء وجودهم داخل مستشفى".