أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بتحرك الجرافات لرفع الردم بعد فقدان الإتصال بشبان يرجح بانهم تحت انقاض المنزل المستهدف في الخيام، ومعلومات عن ارتقاء شهداء وجرحى وما زالت فرق الإسعاف تخلي المكان المستهدف".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": معلومات عن ارتقاء شهداء وجرحى جراء الاستهداف الاسرائيلي لمنزل في الخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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