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"النشرة": معلومات عن ارتقاء شهداء وجرحى جراء الاستهداف الاسرائيلي لمنزل في الخيام

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أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بتحرك الجرافات لرفع الردم بعد فقدان الإتصال بشبان يرجح بانهم تحت انقاض المنزل المستهدف في الخيام، ومعلومات عن ارتقاء شهداء وجرحى وما زالت فرق الإسعاف تخلي المكان المستهدف".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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