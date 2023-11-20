وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف يطالب بتوسيع حكومة الحرب لاتخاذ موقف اكثر تشددا ضد حماس

دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، المستبعد حتى الآن من حكومة الحرب برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى إشراك مشرعين يتخذون موقفا أكثر تشددا تجاه حماس في القرارات المتعلقة بالحرب.

واوضح سموتريتش في بيان، "أعتقد أن هذا الخطأ الفادح يستلزم توسيع حكومة الحرب"، معتبرا أن السماح بدخول وقود أعطى حماس شريان حياة خلال الحرب.

واعتبر إن حكومة الحرب يجب أن تتضمن "آراء لم يتم الاستماع لها حتى اليوم" بما في ذلك من لهم سجل في الدعوة للقضاء على حماس.

ويدير نتانياهو، الذي يضم ائتلافه الحاكم أحزابا من اليمين المتطرف في إسرائيل، الحرب مع مجموعة صغيرة من الوزراء من حزب الليكود المتشدد الذي يتزعمه ومجموعة معارضة وسطية انضمت إلى حكومة الطوارئ.

وجرى استبعاد سموتريتش وغيره من الأعضاء المتشددين في الحكومة الأوسع من جزء كبير من عملية صنع القرار، وانتقد الوزير بشكل خاص القرار الذي اتُخذ الأسبوع الماضي بقبول طلب أميركي للسماح بدخول بعض الوقود إلى غزة لأسباب إنسانية.