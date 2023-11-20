دان رئيس الاتحاد الإفريقي القصف الإسرائيلي، معتبراً أن "لا عذر" للقصف المكثف على قطاع غزة.
واوضح رئيس الاتحاد غزالي عثماني إن ما قامت به حماس "مدان... لكن رد الفعل لا عذر له". وأضاف خلال مؤتمر صحافي في برلين "تخيّلوا الطفل الذي رأى أمه أو والده يُقتلان... هذا يولّد التطرف".
وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي في حديثه على هامش مؤتمر مجموعة العشرين "كومباكت ويذ أفريكا 2023" الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة في إفريقيا أنه "طالما ليس هناك دولتان بحسب ما طالبت به الأمم المتحدة فلن يكون هناك سلام في هذه المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاتحاد الإفريقي: لا عذر للقصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.