رئيس الاتحاد الإفريقي: لا عذر للقصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة

دان رئيس الاتحاد الإفريقي القصف الإسرائيلي، معتبراً أن "لا عذر" للقصف المكثف على قطاع غزة.

واوضح رئيس الاتحاد غزالي عثماني إن ما قامت به حماس "مدان... لكن رد الفعل لا عذر له". وأضاف خلال مؤتمر صحافي في برلين "تخيّلوا الطفل الذي رأى أمه أو والده يُقتلان... هذا يولّد التطرف".

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي في حديثه على هامش مؤتمر مجموعة العشرين "كومباكت ويذ أفريكا 2023" الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة في إفريقيا أنه "طالما ليس هناك دولتان بحسب ما طالبت به الأمم المتحدة فلن يكون هناك سلام في هذه المنطقة".