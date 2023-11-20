قوى الأمن عممت صورة موقوف بجرائم سرقة مرايا سيارات بمناطق عدة في بيروت وجبل لبنان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بعد حصول جرائم عدّة طالت مرايا خارجيّة للسيّارات، في مناطق عدّة من محافظتَي ​بيروت​ و​جبل لبنان​، كُلِّفت ​شعبة المعلومات​ القيام بإجراءاتها في مواقع حصول السّرقات، حيث تبيّن قيام شخصين بتنفيذ تلك السّرقات، على متن درّاجة آليّة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 17/11/2023، وبنتيجة المتابعة الاستعلاميّة والتّقنيّة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف أحد المشتبهين في محلّة الحمراء، وهو المدعو: "ح. ع. ر." (من مواليد عام 1999، سوري الجنسيّة)"، كاشفةً أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة اشتراكه مع شخص آخر بتنفيذ خمس عمليّات ​سرقة​ مرايا من سيّارات، وبيعها في محلّة ​شاتيلا​. كما اعترف بتعاطي ​المخدرات​".

وأشارت الشّعبة إلى أنّ "لذلك، وبناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة صورة الموقوف، وتطلب من الّذين وقعوا ضحيّة أعماله، الاتّصال بشعبة المعلومات- فرع بيروت على الرّقم 307728-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".