قوى الأمن عممت صورة موقوف بجرائم سرقة مرايا سيارات بمناطق عدة في بيروت وجبل لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بعد حصول جرائم عدّة طالت مرايا خارجيّة للسيّارات، في مناطق عدّة من محافظتَي بيروت وجبل لبنان، كُلِّفت شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها في مواقع حصول السّرقات، حيث تبيّن قيام شخصين بتنفيذ تلك السّرقات، على متن درّاجة آليّة".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 17/11/2023، وبنتيجة المتابعة الاستعلاميّة والتّقنيّة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف أحد المشتبهين في محلّة الحمراء، وهو المدعو: "ح. ع. ر." (من مواليد عام 1999، سوري الجنسيّة)"، كاشفةً أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة اشتراكه مع شخص آخر بتنفيذ خمس عمليّات سرقة مرايا من سيّارات، وبيعها في محلّة شاتيلا. كما اعترف بتعاطي المخدرات".
وأشارت الشّعبة إلى أنّ "لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة صورة الموقوف، وتطلب من الّذين وقعوا ضحيّة أعماله، الاتّصال بشعبة المعلومات- فرع بيروت على الرّقم 307728-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
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