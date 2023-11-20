أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأن "العاصفة التي ضربت لبنان أدت الى سقوط شجرة صنوبر معمرة على سيارة كانت مركونة تحتها عند مدخل ثانوية رفيق الحريري في صيدا، ما ادى الى انخساف سقف السيارة وتحطم زجاجيها الأمامي والخلفي، وهي من نوع تويوتا وتعود لأحد اولياء الأمور".
وجرى رفع الشجرة عن السيارة المتضررة من قبل فريق من مؤسسة الحريري بالتعاون مع بلدية صيدا بعد أن اضطروا لقص أغصانها نظراً لضخامتها.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": العاصفة أطاحت بشجرة معمرة في صيدا وتضرر سيارة صودف توقفها في المكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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