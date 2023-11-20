"حزب الله" نشر مشاهد استهدافه لمقر الجيش الإسرائيلي في ثكنة بيرانيت بصواريخ "بركان"

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مشاهد استهدافه لمقر فرقة الجليل (91) التابعة للجيش الإسرائيلي في ثكنة بيرانيت عند الحدود اللبنانية بصواريخ "بركان" من العيار الثقيل.

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