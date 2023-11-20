انت الان تتابع خبر قائد شرطة ميسان لـ السومرية: المحافظة تحولت من ممر الى ممول للمخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المياحي لـ الخليج 365، إن "هذه الاستراتيجية وضعت حلولاً ومعالجات لكثير من المشاكل لاسيما ان محافظة ميسان يغلب عليها الطابع العشائري".

وأشار، الى ان "المحافظة تواجه تحديين كبيرين، الأول النزاعات العشائرية والثاني افة المخدرات"، مبينا انه "تم مناقشة الحلول والمعالجات خلال ندوة اللجنة الدائمة لإستراتيجية الامن الوطني التي عقدت في محافظة البصرة وسوف تضعها مستشارية الامن القومي لمعالجتهما".



وأضاف، ان "ميسان كانت ممرا للمخدرات والان تقوم بتمويلها، وقيادة مكافحة المخدرات في المحافظة تبذل جهدا كبيرا لمتابعة ومطاردة المتاجرين بها"، موضحاً ان "السجون تعاني من الاكتظاظ بسبب الاعداد الكبيرة من المتعاطين والمتاجرين داخلها".

وتابع، ان "وزير الداخلية اوعز ببناء مصحة لمعالجة المتعاطين وفصلهم عن المتاجرين وكذلك المحافظ خصص مبلغاً مالياً وقطعة ارض لإقامتها وجميع الإجراءات الامنية تصب في محاربة المخدرات سواء على المستوى الأمني او المجتمعي"، لافتا الى ان "هناك ندوات ومحاضرات تثقيف تجرى في الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني وأيضا مع شيوخ العشائر لتثقيف المجتمع لمحاربة افة المخدرات المنتشرة في المحافظة".