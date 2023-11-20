الصين وروسيا تؤكدان استعدادهما لتطوير التعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - قال دينج شيو شيانج نائب رئيس الوزراء الصيني، اليوم الاثنين، إن بكين وموسكو مستعدتان لتسهيل التعاون الاستثماري بينهما. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الحكومية الصينية-الروسية للتعاون الاستثماري.

وأضاف دينج، خلال لقائه مع أندريه بيلوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، "إننا نعقد اليوم الاجتماع العاشر [للجنة الحكومية]. وأود أن ألخص معكم الأنشطة في مجال التعاون الاستثماري بين الصين وروسيا خلال العام الماضي ومناقشة المهام الرئيسية في المرحلة المقبلة، من أجل تعزيز تحقيق نتائج جديدة في التعاون الاستثماري بين بلدينا"، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وقال المسؤول الصيني إن هذه هي أول مرة يعمل فيها كرئيس مشارك للجنة الحكومية الصينية-الروسية.

وأضاف دينج "أود أن أقيم اتصالات عمل وثيقة معكم وأن أجري تبادلا عميقا للآراء حول مواصلة تنمية التعاون الاستثماري بين الصين وروسيا".

وتأسست اللجنة الحكومية الصينية-الروسية في عام 2014، والهدف الرئيسي منها هو تسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية وخفض الحواجز الإدارية والتجارية بين البلدين.