ياسر رشاد - القاهرة - يتساءل العديد من السعوديين، عن رابط التقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الإثنين، بعدما أعلنت عن توفر وظائف صحية وهندسية شاغرة للجنسين.

وبحسب ما جاء في بيان مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، فأن الوظائف الشاغرة لـ حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.



التخصصات المطلوبة في وظائف مستشفى الملك عبدالله

وأوضحت إدارة مستشفى الملك عبدالله، أن الوظائف الشاغرة لديها، جاءت في التخصصات التالية:

فني الفيزيولوجيا الكهربية التشخيصية للقلب.

مهندس أول مصادر المعدات.

أخصائي أول مختبرات طبية.

موعد التقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله



ونوهت إدارة مستشفى الملك عبدالله، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 نوفمبر 2023م؛ ومستمرٌّ حتى تاريخ 23 نوفمبر 2023م.

رابط التقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله

ويمكن التقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله، من خلال الرابط التالي:" اضغط هنــــا".