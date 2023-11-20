الرئيس الصيني يحضر قمة لقادة بريكس بشأن القضية الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - قال التلفزيون الصيني، إن الرئيس شي جين بينغ سيحضر قمة عبر الفيديو لقادة مجموعة بريكس، غدًا الثلاثاء، بشأن القضية الفلسطينية، مضيفا أن شي سيلقي كلمة أمام القمة.

يُشار إلى أن مجموعة بريكس هي تكتل دولي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، ومن أهم أهداف هذه المجموعة الدولية زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات الوطنية، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار.

وأعلنت المجموعة الساعية لتعزيز نفوذها مؤخرا انضمام كلًا من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من يناير 2024.

ولليوم الـ 45 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما يعاني الناجون من القصف حتى الآن أوضاعا إنسانية كارثية.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 سيدة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 201 طبيب وممرض ومسعف، كما استشهد 22 من رجال الدفاع المدني، واستشهد كذلك 60 صحفيا.

وأوضح مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من 1330 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 6 آلاف مفقود، إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات يمنع الاحتلال أحدا من الوصول إليهم، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل وامرأة.

وزاد إجمالي عدد الإصابات عن 30 ألف حالة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.