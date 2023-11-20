الحكومة بغزة: العدوان الإسرائيلي تسبب في خروج 55 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن "دبابات الاحتلال الإسرائيلي قصفت المستشفى الإندونيسي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الجرحى".

وتابع مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن "60 % من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم جزئي أو كلي".

وطالب مدير مكتب الإعلام الحكومة أن دول العالم بالضغط من أجل وقف هذه الحرب والجرائم المتواصلة على القطاع.

ولفت إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع تسبب في خروج 55 مستشفى و52 مركزا صحيا من الخدمة.