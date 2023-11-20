صفارات الإنذار تدوي في 129 موقعًا بتل أبيب بسبب صواريخ المقاومة



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في 129 موقعا في منطقة تل أبيب الكبرى والساحل، نتيجة صواريخ المقاومة الفلسطينية، حسبما نشرت قناة الجزيرة في نبأ عاجل لها.

قال إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن "دبابات الاحتلال الإسرائيلي قصفت المستشفى الإندونيسي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الجرحى".

وتابع مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن "60 % من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم جزئي أو كلي".

وطالب مدير مكتب الإعلام الحكومة أن دول العالم بالضغط من أجل وقف هذه الحرب والجرائم المتواصلة على القطاع.

ولفت إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع تسبب في خروج 55 مستشفى و52 مركزا صحيا من الخدمة.