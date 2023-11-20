تسليم 75 مشروعًا لمستفيدي تكافل وكرامة في بني سويف



محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، احتفالية لتسليم مشروعات لـ 75 مستفيدًا ومستفيدة، من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

جاء ذلك في حضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن، ولفيف من القيادات التنفيذية.

سلم المحافظ 75 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بمركزي الواسطى وناصر، شملت نماذج لمشروعات متنوعة "حرفية، وغذائية، وصناعية على المستهدفين من البرنامح مثل (ورش نجارة وإطارات، وتركيبات سيراميك ورخام، و صيانة أجهزه كهربائية، وصناعة أحذية وشنط، وصناعة سِبح، وصناعة مخبوزات ومعجنات، وورش صيانة موتوسيكلات ودراجات عادية، ومحلات الطعام المختلفة).

يأتي ذلك ضمن برنامج"فرصة" الذي تنفذه وزارة التضامن الإجتماعي بتمويل من البنك الدولي، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بهدف تعزيز سبل التمكين الإقتصادي من مستفيدي شبكة الحماية الإجتماعية القادرين والراغبين في اللإلتحاق بوظيفة، أو الحصول على معدات إنتاج أو قروض متناهية الصغر.