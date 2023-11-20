شكرا لقرائتكم خبر عن الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان: مرشحو الرئاسة على قدم المساواة فى الظهور الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم الإثنين، التقرير السابع للانتخابات الرئاسية الذي يرصد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بحملات الدعاية الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024، وكذلك رصد الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 الفترة من 9 نوفمبر حتى 16 نوفمبر .

ورصد التقرير 27 مؤتمرا انتخابيا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في محافظات مختلفة، ومؤتمرين انتخابيان للمرشح فريد زهران، ومؤتمران انتخابيان للمرشح عبد السند يمامة، كما رصد 12 زيارة لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى لوفود وكيانات حزبية ونقابية وشبابية وشخصيات عامة، وزيارتان لفريد زهران، وزيارة لعبد السند يمامة، وكذلك رصد اجتماعان تنظيميان لحملة حازم عمر، واجتماع تنظيمي لحملة عبد الفتاح السيسي واجتماع تنظيمي لحملة فريد زهران.

ولفت الى أنه تم رصد تعليق لافتات الدعاية بشوارع وميادين محافظة القليوبية، طريق شبرا بنها الحر، وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وطريق محور العصار بشبرا الخيمة، وأيضا محور العبور الرئيسي، بالإضافة إلى ميادين وشوارع المحافظات .

وتابع :"كما رصد التقرير قيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منح كل مرشح رئاسي "100 دقيقه إعلانية" بالتساوي بكافة وسائلها، وذلك إعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، على أن تكون هذه الإعلانات مجانا بالكامل من الشركة، وأن يكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات".

وأوضح التقرير أن حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي هي أكثر الحملات التى عقدت مؤتمرات جماهيرية، وعقدت اللقاءات مع وفود وكيانات حزبية ونقابية وشبابية وشخصيات عامة وزيارات، وأقلهم في الظهور الإعلامي، وأن حملة المرشح عبد السند يمامة هي أكثر الحملات في الظهور الإعلامي يليه حازم عمر .

ونوه التقرير الى أن حملة المرشح عبد الفتاح السيسي أكثر الحملات إمكانيات وتجهيزات ودعم شعبي من قبل العديد من الأحزاب، مشيرا الى اشتعال المنافسة بين المرشحين الأربعة منذ اليوم الأول لبدء الدعاية الانتخابية، وأن هناك اهتمام من قبل وسائل الإعلام المختلفة المرئية والصحفية في إبراز مرشحي الانتخابات الرئاسية وتغطية أخبارهم وآرائهم في القضايا المختلفة التي الداخلية والدولية التي تهم المواطن المصري .

وذكر التقرير أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية تسيطر علي حملات مرشحي الرئاسة الأربعة، موضحا أن الحملات الدعائية للمرشحين مازالت في بدايتها ومن المتوقع زيادة الأنشطة للحملات في الفترة القادمة.