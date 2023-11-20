شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عماد خليل: لو لا وقوف الرئيس السيسى مع القضية الفلسطينية لتمت تصفيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جلسة غدا بمجلس النواب وطلبات الإحاطة الموجهة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تأتى في ظرف صعب يعيشه أهالى غزة.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن نتائج العدوان الإسرائيلي على غزة كشفها بيان حكومي فلسطيني، حيث ارتكب الاحتلال أكثر من 1330 مجزرة، بجانب أكثر من 6 آلاف مفقود، وعدد الشهداء تجاوز الـ13 ألف شهيد و70 % من النساء والأطفال .

ولفت النائب عماد خليل، أن عدد الشهداء من الكوادر الطبية وصل إلى 2100 طبيب و22 من رجال الدفاع المدنى وأكثر من 60 صحفيا ، بجانب استهداف عدد كبير من المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس وما يحدث إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ، لافتا إلى أن الاحتلال يعمل على تنفيذ تهجير قسرى ضد الفلسطينيين.

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه لولا وقوف القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي مع القضية الفلسطينية لكانت تمت تصفية القضية الفلسطينية.