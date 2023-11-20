اعلنت كتائب القسام إطلاق عدد من الصواريخ تجاه تل أبيب ومدن وسط إسرائيل. بدورها، تحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن إطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب، وسماع دوي انفجارات. وفي السياق، اشارت مصادر فلسطينية الى ان الرشقة الصاروخية التي تعرضت لها تل أبيب تعد إحدى أكبر الرشقات التي تم إطلاقها باتجاه المدينة منذ بداية الحرب.

كانت هذه تفاصيل خبر كتائب القسام تعلن إطلاق عدد من الصواريخ تجاه تل أبيب ومدن وسط إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.