الإعلام الحربي اليمني نشر مشاهد احتجاز السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر

نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد للعملية العسكرية النوعية للقوات البحرية اليمنية على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر واحتجازها واقتيادها إلى الساحل اليمني.

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