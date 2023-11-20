أردوغان: تركيا لن تسمح بإسقاط قضية الأسلحة النووية الإسرائيلية من جدول الأعمال العالمي

اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة لن تسمح بإسقاط قضية الأسلحة النووية الإسرائيلية من جدول الأعمال العالمي، وعزا الدعم الأوروبي لإسرائيل إلى ما أسماه "عار المحرقة".
وأوضح اردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن الغرب يحاول تبرير جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مضيفا أن الدول الغربية تجمعها الأخوة في الأكاذيب مع إسرائيل وهو شيء "مخز".
وأردف "عار المحرقة يجعل الزعماء الأوروبيين رهائن.. نحن في تركيا لن نسمح بنسيان قضية البرنامج النووي الإسرائيلي".
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