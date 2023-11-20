بايدن: أعتقد أن اتفاقا بشأن إطلاق سراح الاسرى في غزة بات قريبا

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يعتقد بأن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الاسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في غزة بات قريبا.

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