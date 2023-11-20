"النشرة": مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا خاليا في ‎عيترون وأطلقت صاروخاً على محيط باحة العلم

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا خاليا في بلدة ‎عيترون وأطلقت صاروخاً على محيط باحة العلم مقابل موقع المالكية الحدودي".

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