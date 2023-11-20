فياض: قررنا السير بمناقصة الفيول مع الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات هيئة الشراء العام

أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، بعد إجتماع لـ"اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء" بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى أننا "عرضنا في اجتماع اليوم، بناء على طلبي، موضوع مناقصة الفيول والحاجة الى الاسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على الفيول".

وأوضح فياض، أنه "من ضمن ما عرضناه جواب هيئة الشراء العام الذي يعتبر ان هناك شوائب في المناقصة، فيما نحن نعتبر انه لا توجد شوائب ولدينا اجوبة واضحة على كل البنود التي اثيرت. ومن ضمن المواضيح المطروحة امكان السير بالعارض الواحد، وبيّنا ان الشروط المطلوبة لهذا الامر متوافرة ومنها ان دفتر الشروط ليس معدا لطرف واحد بل يمكن الافادة منه من قبل عارضين آخرين، بدليل ان دفتر الشروط حازت به في السابق شركات أخرى".

وأضاف "بنتيجة البحث، قررت اللجنة ان يصار الى السير بهذه المناقصة مع الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات هيئة الشراء العام،اضافة الى البحث في تقصير المدة الزمنية للمناقصة".