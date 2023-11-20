مسيرات حزب الله تضرب قاعدة عسكرية إسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - ضربت صواريخ وطائرات مسيرة لحزب الله شمال إسرائيل، ما ألحق أضرارًا جسيمة بقاعدة عسكرية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن حزب الله أطلق أكثر من 1000 صاروخ وقذيفة هاون وقذيفة وطائرة بدون طيار على إسرائيل منذ 8 أكتوبر، بعد يوم من اندلاع حرب غزة.

وبدأت مناوشات اليوم الإثنين، بشكل غير عادي، بضربة الجيش الإسرائيلي أولًا وقال الجيش إنه قصف جنوب لبنان بالمدفعية، على ما يبدو لمنع خلايا حزب الله من الاقتراب من المنطقة لتنفيذ هجمات.

وبعد فترة وجيزة، تم إطلاق عدد من الصواريخ وقذائف الهاون من لبنان على بلدتي عرب العرامشة وبرعام في الشمال، بالإضافة إلى قاعدة البرانيت العسكرية.

وأظهرت لقطات مصورة عدم وقوع إصابات في الهجمات، لكن أضرارًا جسيمة وحريق اندلع في قاعدة بيرانيت.

وردًا على الهجمات، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرات مقاتلة ومروحيات قتالية ودبابات قصفت مواقع حزب الله في جنوب لبنان.

وأطلق حزب الله حوالي 25 صاروخًا وثلاث طائرات مسيرة انتحارية من لبنان على مواقع متعددة على طول الحدود.

ودوت صفارات الإنذار في بلدات كريات شمونة والمنارة ومرغليوت الشمالية وقال الجيش الإسرائيلي إن نظام الدفاع الصاروخي “إيرون دوم” اعترض العديد من الصواريخ، بينما سقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الطائرات الثلاث المحملة بالمتفجرات أصابت موقعًا للجيش الإسرائيلي على الحدود.