الأمين العام للأمم المتحدة يُطالب مُجددًا بوقف إطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - خاطب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" وسائل الإعلام، مُعربًا عن آرائه بشأن الصراع في غزة، وحدد رؤية لإعادة الإعمار بعد الحرب، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

وشدد "جوتيريش"، على الحاجة إلى نهج شامل يضم العديد من أصحاب المصلحة لتمهيد الطريق لحل مستدام.

خلافًا لبعض الاقتراحات، أوضح جوتيريش أنه لا يعتقد أن محمية الأمم المتحدة في غزة ستكون حلاً قابلًا للتطبيق للصراع المعقد. وبدلاً من ذلك، شدد على أهمية الاستفادة من المأساة لخلق فرصة للتغيير الدائم.

ودعا جوتيريس إلى تحرك حازم ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين، مُسلطًا الضوء على الحاجة إلى سلطة فلسطينية معززة لتتولى المسؤوليات في غزة، مُشددًا على أهمية تحويل الأزمة الحالية إلى فرصة للتقدم، مما يُشير إلى الالتزام بالهدف الدولي طويل الأمد المتمثل في حل الدولتين.

كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة على الضرورة الفورية لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن كخطوات أولى حاسمة، قائلاً إن هذه التدابير لا غنى عنها لخلق بيئة مواتية للمراحل اللاحقة من إعادة الإعمار والانتقال.

واقترح جوتيريش اتباع نهج متعدد أصحاب المصلحة، يشمل مختلف البلدان والكيانات، للتعاون في جهود إعادة الإعمار. واعترافًا بدور اللاعبين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة في ضمان أمن إسرائيل وأهمية الدول العربية المجاورة للفلسطينيين، دعا إلى بذل جهد جماعي لتهيئة الظروف اللازمة لانتقال ناجح.

وسلط جوتيريش الضوء على الحاجة إلى فترة انتقالية، خاصة وأن السلطة الفلسطينية لا تستطيع العودة إلى غزة في ظل بقاء الدبابات الإسرائيلية. وشدد على مشاركة مختلف الجهات، بما في ذلك الدول المجاورة والدول العربية، لتسهيل الظروف أمام السلطة الفلسطينية المعززة لتولي المسؤولية في غزة.

وزير المالية الإسرائيلي ينتقد قرار السماح بدخول الوقود إلى غزة

أكد رئيس حزب "الصهيونية الدينية" وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"، خلال اجتماع لحزبه، أن قرار السماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة كان "خطأً فادحًا"، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، مساء اليوم الإثنين.