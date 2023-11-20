شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "عربية النواب": موقف الدولة المصرية من أحداث غزة قوى وثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد فؤاد اباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، وموقف الدولة المصرية قوى في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه منذ يوم 7 أكتوبر حتى الآن لم نغفل عن القضية الفلسطينية والتي دائما في دائرة اهتماماتنا بل على رأس أولوية الاهتمامات.

وتابع النائب أحمد فؤاد أباظة، أن موقف مصر من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد غزة ثابتة بقوة، وتؤكد أننا أمام قيادة عظيمة تدافع عن القضايا العربية.

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن الغرب يتسم بالازدواجية، حيث يزعم دفاعه عن حقوق الإنسان بينما يصمت عن المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أهالى غزة.