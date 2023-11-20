شكرا لقرائتكم خبر عن "اهتمام قوى وعمل ملموس".. حملة "السيسى" تبرز إنجازات الرئيس بملف الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، الشعب المصرى، أبرز الإنجازات في ملف القطاع الطبي المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتبت الحملة على صفحتها الرسمية على "فيس بوك:"إنجازات فعّالة وعملٍ ملموس.. نال ملف الصحة في مصر الاهتمام القوي والاولوية الكبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات التسع الماضية".

وأضافت أنه بداية من المادة 18 الدستور 2014، التي تكفل الحق لكل مواطن فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، وصولاً لعدد كبير من المبادرات الطبية التي أُقيمت لرعاية المواطنين صحياً، رحلة ممتدة لتطوير وتنمية ملف الصحة المصرية لتوفير صحة أفضل لكل المصريين، والتي كان من أبرزها مبادرة 100 مليون صحة، وإعلان مصر خالية من الأمراض الكبدية "فيروس سي"، بالإضافة إلى المبادرات التي خُصصت لصحة المرأة والأم المصرية.