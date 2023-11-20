شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية ولن تسمح بالتهجير القسرى للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر تاريخيا أكبر داعمة للقضية الفلسطينية ومناصرتها وتقف بكل قوتها خلف حق الشعب الفلسطيني فى الدفاع عن أرضه، وترفض رفضا قاطعا تصفية القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال.

وقال مطر، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن توضيح رد الدولة على ما يثار فى وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية حول وجود تحفز إسرائيلى لتهجير أهالى قطاع غزة إلى سيناء .

وأوضح مطر، أنه فى خضم الأحداث التي لحقت بيوم 7 أكتوبر من الشهر الماضي فقد رصدنا عدداً من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ومتابعات بمختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية التى تدفع بمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والدفع بهم إلى سيناء، مطالبا الحكومة بضرورة الإيضاح الكامل لما اتخذته من تدابير وإجراءات لمجابهة هذا المخطط والرد على الإعلام الإسرائيلي.

ووجه النائب محمد تيسير مطر، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السبسي الذي أعلن رفضه التهجير القسري للفلسطينيين، والعدوان الغاشم على المواطنين العزل، وهو ما أكده أمام القمة العربية، بالرياض وخلال لقاءاته بالقادة العرب وجميع رؤساء الدول الأوروبية ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه العدوان الغاشم على اهالينا فى غزة.