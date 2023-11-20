شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان بالنواب يكشف سبب تواجد رئيس الوزراء بالبرلمان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن سبب وجود رئيس الوزراء غدا في مجلس النواب لاستشعرنا أن هناك حاجة ملحة لمعرفة حقيقة الأمر بشأن ما يحدث من محاولات لمواجهة التهجير القسرى وما يحدث في سيناء، ومنها ما حدث من تطوير والمشروعات الاستثمارية في سيناء، والتي سيتبعها مرحلة ثانية من التطوير.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن الهدف من حضور رئيس الوزراء هو الوقوف على جاهزية الدولة المصرية لمواجهة أي تهديدات تمس الأمن القومى المصرى سواء تهديدات مباشرة أو غير مباشرة.

ولفت النائب طارق رضوان، إلى أن الهدف أيضا هو استجلاء حقيقة حجم المساعدات التي قدمتها مصر لشقائنا في غزة منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر حتى الآن.