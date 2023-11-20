شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خارجية النواب": مصر أكبر داعم لفلسطين.. وترفض تماما تصفية القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن الدولة المصرية ترفض تصفية القضية الفلسطينية وفكرة تهجير شعب فلسطين، كما أن مصر تعد أكبر دولة داعمة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بأكلمها.

وأشار دوريش في تصريحات لـ"الخليج 365" إلي أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تعد ملفا بشأن القضية الفلسطينية وعدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرا إلي أن الدولة الوحيدة التي تدعم فلسطين بشكل قوي هي مصر، رافضا المزايدات علي مصر، مؤكدا أن التاريخ سيذكر عظمة مصر ودورها".

وثمن موقف الدولة المصرية والقيادة السياسية في موقفها بشأن القضية الفلسطينية، قائلا :" الرئيس السيسي يسانده 105 ملايين مصري في ضهره، ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية".