ابوعبيدة: دمرنا في الـ 72 الساعة الماضية 60 آلية عسكرية صهيونية منها 10 ناقلات جند

اعلن الناطق باسم كتائب "القسام" ابوعبيدة باننا دمرنا في الـ 72 الساعة الماضية 60 آلية عسكرية صهيونية منها 10 ناقلات جند، ولفت الى ان الاشتباكات لا تزال ضارية مع العدو في عدة محاور في قطاع غزة.

واعلن الناطق باسم القسام بان مجاهدونا نفذوا عددا من العمليات النوعية ضد العدو وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح، كما نفذنا كمينا ضد قوات راجلة جنوب غرب مدينة غزة السبت الماضي، ومجاهدونا سمعوا صراخ جنود العدو واستغاثاتهم.

واردف ابو عبيدة "نرجح أن العدو قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده". وذكر بان "هدف الاحتلال في هذه الحرب هو التدمير وقتل المدنيين، والحالة الهستيرية التي يتعامل بها العدو في جرائمة مؤشر على عدم اقتناعه بالنصر".

واكد الناطق باسم القسام بان "العدوان سينكسر ولن تنكسر إرادتنا، محرقة العدو ضد شعبنا ستكون بداية نهايته، ومجاهدونا استهدفوا في منطقة التوام شمال غزة ناقلة جند صهيونية وأصابوها بشكل مباشر، كما استهدفوا ناقلة جند صهيونية واشتبكوا مع جنودها وقتلوا 7 منهم على الأقل".

وذكر ابو عبيدة بان "25 مجاهدا من قوات النخبة نفذوا هجوما مركبا ظهر الأحد استهدف قوات العدو في مستشفى الرنتيسي، كما ان مجاهدينا أجهزوا من المسافة صفر على 4 جنود ترجلوا من ناقلة جند قرب مستشفى الرنتيسي".