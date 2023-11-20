الخارجية الإسرائيلية استدعت سفيرها لدى جنوب أفريقيا للتشاور

اعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل استدعت سفيرها لدى جنوب أفريقيا للتشاور بعد "تصريحات جنوب أفريقية صدرت مؤخرا".
واكد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا يوم الخميس، إنه "سيدعم تحركا برلمانيا يدعو إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في جنوب أفريقيا".
واستدعت جنوب أفريقيا، التي تنتقد بشدة الحملة الإسرائيلية في غزة، دبلوماسييها من إسرائيل.
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