هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لصفقة الاسرى وتنتظر رد حماس

افادت هيئة البث الإسرائيلية بان إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لصفقة الاسرى وتنتظر رد حماس.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية الى ان إسرائيل قبلت الشروط التي وضعتها حركة حماس لصفقة إطلاق سراح الاسرى، وتنتظر رد الحركة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن اعلن إنه يعتقد بأن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح بعض الاسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في غزة بات قريبا.

وأضاف للصحفيين، عندما سُئل في البيت الأبيض عن اتفاق محتمل، "أعتقد ذلك".

بدورها، تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بان الجيش الإسرائيلي يقوم بتقليص حجم قوات الاحتياط وتم تسريح الآلاف دون إشعار رسمي.