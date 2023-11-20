الخارجية الإيرانية: لا أساس لادعاءات نتانياهو بشأن دور إيران في احتجاز السفينة "غالاكسي ليدر"

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "لا أساس لادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن دور إيران في احتجاز السفينة غالاكسي ليدر".

وأمس، اقتاد الحوثيون سفينة إسرائيلية لشواطئ اليمن، في حين اعتبر الجيش الإسرائيلي الحادث بأنه "خطير للغاية عالميا"، ووصفته رئاسة الوزراء الإسرائيلية بـ"العمل الإرهابي الإيراني".

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، مساء أمس، تنفيذ قواتهم البحرية ما سماها عملية عسكرية في البحر الأحمر، "كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحلِ اليمني".

وذكر سريع، أن "قواتهم تتعامل مع طاقم السفينة وفقا لتعاليم وقيم ديننا الإسلامي"، لافتا إلى أن قواتهم "تهيب بكل الدول التي يعمل رعاياها في البحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية أو السفن المملوكة لإسرائيليين".