"سرايا القدس": مجاهدونا أصابوا المجموعة الإسرائيلي بصورة مباشرة موقعة في صفوفهم قتلى وجرحى

أعلنت "سرايا القدس"، أن "مجاهدينا يخوضون اشتباكات ضارية مع مجموعة من جنود العدو في محور الزيتون وتصيبهم بقذيفة (RPG) بشكل مباشر موقعة في صفوفهم القتلى والجرحى.

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