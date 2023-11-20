«طائراتنا تمزقهم أشــ..ــلاء».. أغنية إسرائيلية ينادي فيها الأطفال بـ إبــ..ــادة غزة»

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت هيئة البث الإسرائيلي فيديو لأغنية ينشدها أطفال إسرائيليون تدعو لـ "إبــ..ــادة في غزة".

وأظهر الفيديو مجموعة من الأطفال الإسرائيليين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا، وكلهم "تم إجلاؤهم من منازلهم من بلدات محاذية لقطاع غزة قبل نحو 45 يوما"، وهم يحثون جنود الجيش الإسرائيلي على "إبــ..ــادة كل شيء في غزة"، بحسب ما ذكرت إذاعة "مونت كارلو".

وردد الأطفال في الأغنية التي تضم عبارات قومية، وشارك في كتابتها الناشط عوفر روزنباوم المعروف بدعمه الكبير لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، كلمات "محملة بالعنــ..ــف".

وتقول كلمات الأغنية: "في السنة القادمة لن نبقي هناك شيئا وسنعود آمنين إلى بيوتنا"، وتتابع "خلال عام سنبيدهم جميعاً ونعود بعدها لحراثة وزراعة حقولنا".

وفي الجزء الثاني من الأغنية، أشادت بـ"شجاعة الجيش الإسرائيلي الذي ضحى جنوده بحياتهم" من أجل حماية مواطني إسرائيل، قائلة: "طائراتنا تمزق غزة أشــ..ــلاء وإربا وجيشنا يعبر الحدود"، وفقا لما نقلته الإذاعة.

ووصف النشطاء كلمات الأغنية بـ "العنيفة والداعية إلى الإبــ..ــادة الجماعية"، الأمر الذي دفع قناة "كان" إلى حذفها لاحقا من على موقعها الإلكتروني وحساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي دون تقديم أي توضيح.