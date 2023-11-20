بايدن يتحدث عن اتفاق وشيك لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحمــ..ــاس

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن التوصل لصفقة لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة "بات وشيكا"، وفقا لنبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وحتى الآن، لم يصدر تعليق من الحكومة الإسرائيلية أو حكومة حماس على ما قاله بايدن.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في سقوط اكثر من 13 ألف شهيد.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي أعلن دعمه غير المشروط لإسرائيل، إلا أن حجم العنف داخل القطاع دفع المسئولين الأمريكيين لاعادة التفكير فى الامر.

ووفقا لوسائل إعلامية، فإن الإدارة الأمريكية شعرت بالإحباط بسبب عنف المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية المحتلة، وأرسل بايدن، إشارة واضحة إلى حكومة نتنياهو بأنه يتوقع منها اتخاذ إجراءات صارمة.