«مجاهدونا سمعوا صراخ جنود العدو واستغاثاتهم».. أبو عبيدة: دمرنا 60 آلية إسرائيلية والاحتلال يقصف قواته ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن أبو عبيدة، الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، في كلمة صوتية اليوم الاثنين، أنه وخلال الـ72 ساعة الأخيرة "تمكن مقاتلونا من استهداف 60 آلية عسكرية إسرائيلية".

وقال أبو عبيدة إنه من المرجح أن يكون الجيش الإسرائيلي "قد قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده."

وأضاف الناطق باسم "القسام": "في اليوم الـ45 من معركة "طوفان الأقصى" نبرق بالتحية لشعبنا الصامد الذي يعلم الأمة معاني الصمود والفداء".

وأكد أن مقاتلي الكتائب يخوضون اشتباكات ضارية في محاور تقدم القوات الإسرائيلية، مؤكدا أنهم "لن يركعوا إلا لله".

وأشار أبو عبيدة إلى أنه من أبرز الكمائن كمين ضد قوة إسرائيلية راجلة شمال غرب غزة أوقعت إصابات محققة وسمعوا صراخ العدو واستغاثاته.

كما أكد أبو عبيدة أن "كتاب القسام" استهدفت يوم السبت الماضي ناقلة جنود ونزل منها ثلاثة جنود وتم استهدافهم بقذيفة قضت عليهم.

وأشار إلى أن قوة من 25 عنصرا تمكنت يوم أمس الأحد من الهجوم على القوات الإسرائيلية المحتمية في مستشفى الرنتيسي للأطفال.

وأوضح أن معظم الاستهدافات تمت بقذائف "الياسين" وعبوات العمل الفدائي والشواظ والتاندم 85 في الشيخ رضوان وبيت لاهيا والزيتون والتوام.

وأضاف أبو عبيدة أن الطيران الإسرائيلي استهدف عناصر من الكتائب، لافتا إلى أن أحد العناصر قتل فيما انسحب 24 مقاتلا بعد عملية استهداف دبابة وقتل 4 جنود بالإضافة إلى استهداف قوة تحتمي بمدرسة بجانب مستشفى الرنتيسي.

وقال أبو عبيدة إن هدف تل أبيب في هذه الحرب "هو التدمير وقتل المدنيين"، مشيرا إلى أن الحالة الهستيرية التي يتعامل بها الجيش الإسرائيلي تظهر أنه غير راض عن "انتصاره".

وشدد الناطق باسم "كتائب القسام" على أن محرقة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تشهد بداية نهايته.

وتابع أبو عبيدة أن هناك المئات من مقاتلي القسام ينتظرون بفارغ الصبر دورهم في المعركة.