شكرا لقرائتكم خبر الجسر الجوي السعودي لغزة يتواصل بـ31 طنا وسيارتي إسعاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل الجسر الجوي السعودي لإغاثة أهل غزة، حيث وصلت إلى مطار العريش الدولي المصري الطائرة الإغاثية السعودية الـ15، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية بوزن إجمالي يبلغ 31 طنا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

ووصلت قبلها الطائرة الـ14 تحمل على متنها سيارتي إسعاف من أصل 20 سيارة من المقرر وصولها تباعا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتأتي المساعدات في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.