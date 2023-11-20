الجسر الجوي السعودي لغزة يتواصل بـ31 طنا وسيارتي إسعاف

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ووصلت قبلها الطائرة الـ14 تحمل على متنها سيارتي إسعاف من أصل 20 سيارة من المقرر وصولها تباعا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وتأتي المساعدات في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
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