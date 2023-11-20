شكرا لقرائتكم خبر المملكة: الوضع في غزة كارثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت المملكة، أمس، من أن الوضع في قطاع غزة المحاصر يتصاعد، في ظل غياب التحرك الدولي الفاعل، وغياب اتخاذ المجتمع الدولي المواقف اللازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وجدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية، مع وفد الخارجية الصينية في بكين أمس، التأكيد على أن «الوضع كارثي في قطاع غزة»، مشددا على أن «اللجنة تتطلع إلى التنسيق مع الصين للدفع بحلول عاجلة للأزمة في غزة».

وقال لدى ترؤسه اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في الصين: «ما زال الوضع في غزة خطيرا ويتصاعد مع الأسف في غياب تحرك دولي فاعل، وفي غياب اتخاذ المجتمع الدولي المواقف اللازمة لوقف الاعتداءات والانتهاكات المستمرة من إسرائيل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهذا يؤكد ضرورة الاستمرار في تضافر الجهود والتنسيق والعمل سويا، للدفع باتخاذ المواقف والقرارات الضرورية لوقف القتل والدمار المستمر، ولوقف آلة الحرب الإسرائيلية».

تطورات خطرة

أضاف الأمير فيصل بن فرحان: «في هذا الإطار نتطلع إلى استمرار العمل والتنسيق مع الصين وكل الدول المحبة للسلام للدفع بحلول عاجلة»، مشددا على أن «الحرب يجب أن تتوقف فورا، ولا بد أن تدخل المواد الإغاثية والمساعدات فورا، ولا بد أن نتجنب مزيدا من القتل والإيذاء للمدنيين».

وتابع وزير الخارجية السعودي: «رأينا أعدادا مهولة من المدنيين تسقط حتى الآن، وما زلنا أمام تطورات خطرة، وأزمة وكارثة إنسانية خارقة، تستوجب تحركا دوليا فاعلا للتعامل معها والتصدي لها، بما فيها الانتهاكات المستمرة للقوات الإسرائيلية ومخالفتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، في ظل غياب حراك وتفاعل واجب من المجتمع الدولي».

لا للتهجير

بدوره، أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، دعم بكين للدعوة الصادرة عن قمة الرياض لحل الدولتين، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية، لتجنب تفشي الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وأشار أعضاء اللجنة الوزارية إلى أهمية تجنب مزيد من قتل المدنيين، مطالبين بتحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل للتعامل مع الأزمة والتصدي لجميع الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ومخالفتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

جرائم حرب

أعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن «رفضهم التام لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حرب ضد مفهوم حل الدولتين، وضد تقرير المصير، وضد الحرية والاستقلال، وضد الوجود الفلسطيني على أرض دولة فلسطين».

مشيرين إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب كل أشكال وأنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها قطع المياه والكهرباء ومنع حرية التنقل والحركة والعيش الكريم».

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التقت برئاسة وزير خارجية المملكة، بوزير خارجية الصين وانج يي، في العاصمة بكين.

وفد اللجنة الوزارية العربي الإسلامي