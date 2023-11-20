43 منظمة تطالب بإنقاذ أطفال اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت 43 منظمة محلية ودولية أطراف الصراع في اليمن والمجتمع الدولي بإدراج العدالة لأطفال اليمن في محادثات السلام الجارية، لتمكينهم من عيش حياة كريمة.

وأكدت المنظمات في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، أهمية هذه المناسبة لتذكير العالم بضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال، ولا سيما أطفال اليمن الذين يعانون تداعيات الحرب المستمرة منذ 9 سنوات.

وحمل البيان، جميع أطراف الصراع مسؤولية ارتكاب الانتهاكات بحق الأطفال في اليمن، وأكد أنه تم توثيق 250 حالة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأطفال منذ يناير وحتى سبتمبر 2023، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي ارتكبت معظم هذه الانتهاكات، بنسبة (84%).

ووفق البيان، شملت الانتهاكات تجنيد الأطفال (85 حالة)، والقتل والتشويه (75 حالة)، والهجمات على المدارس والمستشفيات (45 حالة)، والخطف (24 حالة)، والعنف الجنسي (14 حالة)، ومنع وصول المساعدات الإنسانية (7 حالات).

ودعا البيان، أطراف الصراع إلى وقف جميع الانتهاكات ضد الأطفال على الفور، بما في ذلك القتل وتشويه الأطفال، وتجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإنهاء الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ترتكبها الأطراف المتحاربة، وإنشاء فريق دولي للتحقيق بجميع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لضمان المساءلة.

من جهته، عبر ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن رينو ديتال، عن ارتياحه الكبير لمستوى التعاون والتنسيق مع السلطة المحلية بالحديدة، لحماية حقوق الإنسان في المحافظة.

مأساة أطفال اليمن