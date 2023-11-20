32 قتيلا في منطقة متنازع عليها على حدود السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 32 شخصا بينهم نساء وأطفال وجندي دولي، في سلسلة هجمات بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وندد مسؤول حكومي في منطقة أبيي الغنية بالنفط عند الحدود بين البلدين، بهذه الهجمات التي وقعت في منطقتين، ونفذتها ميليشيات مسلحة وجنود يرتدون بزات جيش جنوب السودان، حسب فرانس برس.

وأضح وزير الإعلام في أبيي، الناطق باسم سلطات جنوب السودان في المنطقة، بوليس كوش إغوار إجيت، في بيان: «خلال هذه الهجمات قتل 32 شخصا بينهم أطفال ونساء أُحرقوا في أكواخهم، فيما أصيب أكثر من 20 شخصا بجروح».

وأضاف: قتل جندي في قوة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة في أبيي، التي تقع بين السودان وجنوب السودان، وتشكل بؤرة توتر منذ استقلال الجنوب عام 2011.

وأعربت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لمنطقة القرن الأفريقي، هانا تيتيه، عن خشيتها من اقتراب المعارك الدائرة في السودان من حدود جنوب السودان وأبيي، وزعزعة الوضع الهش أساسا في المنطقة.

وأدت الحرب في السودان إلى «تعليق» المفاوضات بين البلدين بشأن هذه المنطقة المتنازع عليها منذ فترة طويلة، فيما أدى القتال داخل السودان إلى إنهاء حياة 800 شخص هذا الشهر فقط.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، وخلفت أكثر من 10 آلاف قتيل، وفق تقدير متحفظ لمنظمة «أكليد».

وأقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع خلال نوفمبر الجاري، تمديد مهمة القوة الدولية في أبيي، المنتشرة منذ 12 عاما، والبالغ عديدها حاليا 4 آلاف عنصر.